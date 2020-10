Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : un partenariat avec LeQuest, expert en e-formation Cercle Finance • 07/10/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Philips annonce la signature d'un partenariat avec LeQuest, un site néerlandais consacré à la e-formation médicale, dans le cadre d'une formation interactive portant sur les systèmes d'échographie. Le personnel médical pourra ainsi se former librement sans avoir besoin d'équipement, a indiqué LeQuest. Les modules de formation LeQuest pour les systèmes Philips Affiniti sont actuellement disponibles en Amérique latine, en France, au Benelux et dans les pays nordiques. Philips détient une participation minoritaire dans LeQuest depuis 2017.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.24% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%