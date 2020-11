Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : un nouveau ventilateur pour traiter la BPCO Cercle Finance • 04/11/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau ventilateur non-invasif destiné au traitement à domicile de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le dispositif, baptisé 'BiPAP A40 EFL', permet aux professionnels de santé de détecter automatiquement la limitation du débit inspiratoire, une affection constatée dans plus de 50% des cas de BPCO, et de proposer une thérapie de soins à domicile ciblée visant à réduire les symptômes tout en améliorant le confort du sommeil, explique Philips dans un communiqué. Les systèmes de ventilation non-invasive (VNI) permettent une assistance ventilatoire sans recours aux techniques telles que l'intubation ou la trachéotomie.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +3.20% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%