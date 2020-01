Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : toujours sur la liste CDP Climate Change A Cercle Finance • 20/01/2020 à 13:08









(CercleFinance.com) - Philips annonce se placer pour la septième année consécutive sur la liste CDP Climate Change A, reconnaissant le groupe de technologies médicales 'pour ses actions destinées à réduire les émissions, limiter les risques climatiques et développer l'économie bas carbone'. Organisation internationale à but non lucratif, le CDP évalue les données d'impact environnemental des entreprises par rapport à une méthodologie de notation selon un classement allant de A à D, la note A revenant aux sociétés les plus performantes.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.03% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +9.21%