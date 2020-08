Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : système d'imagerie cardiaque amélioré Cercle Finance • 26/08/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mercredi avoir apporté un certain nombre d'améliorations à son système d'imagerie et de navigation permettant de traiter les arythmies cardiaques. Le spécialiste néerlandais des équipements de santé explique avoir accru les performances de ce système de thérapie guidée, qui permet aux médecins de 'naviguer' dans le coeur à partie d'images 3D détaillées. Le groupe précise notamment avoir amélioré les procédures d'ablation d'arythmie cardiaque prévues dans le cadre du dispositif. Contrairement aux méthodes traditionnelles comme la radiographie conventionnelle ou la scanographie, le système KODEX-EPD de Philips s'appuie sur des capteurs électromagnétiques à usage unique, utilisés avec des cathéters électrophysiologique, afin de fournir des informations anatomiques détaillées du coeur. Le système désormais installé dans une quarantaine de centres de santé a permis de traiter plus de 1500 patients atteints de fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, indique Philips.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.53% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%