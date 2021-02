Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : succès de l'OPA sur BioTelemetry Cercle Finance • 09/02/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Philips fait part du succès de son offre publique d'achat sur BioTelemetry, fournisseur américain d'outils d'évaluation et de diagnostic cardiaque à distance, avec l'apport de 27,2 millions d'actions portant sa participation dans BioTelemetry à près de 79%. Le groupe néerlandais d'électronique médicale, qui a payé 72 dollars par action, prévoit de finaliser l'acquisition plus tard dans la journée. BioTelemetry deviendra alors une filiale contrôlée intégralement par Philips et sera retirée de la cote du Nasdaq.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.26% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +13.19%