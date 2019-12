Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : signe un contrat de 16 M$ avec un hôpital américain Cercle Finance • 11/12/2019 à 14:46









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais Philips a déclaré qu'il avait remporté un contrat de 16 millions de dollars avec le Regional Medical Center (RMC) en Caroline du Sud. Dans le cadre de cet accord, Philips fournira des équipements d'imagerie diagnostique à l'hôpital au cours des 5 prochaines années, ainsi que la standardisation de ses plateformes technologiques et l'intégration des flux de travail et d'informations. Situé à une heure de Charleston et à 45 minutes de Columbia, RMC est le seul service de soins dans la région, desservant les patients sur une superficie d'environ 6 200 klm carrés.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.20% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +4.11%