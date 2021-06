Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : recherche autour de l'imagerie IRM en cardiologie Cercle Finance • 30/06/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Philips annonce participer à un important projet de recherche aux côtés du Centre national espagnol de recherche cardiovasculaire (CNIC) visant à développer une technique d'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui pourrait potentiellement révolutionner l'utilisation de cette imagerie en cardiologie. Les partenaires travaillent notamment sur un nouveau protocole d'IRM cardiaque ultra-rapide qui pourrait réduire le temps d'évaluation des fonctions cardiaques d'une heure à quelques minutes - voire secondes. Cette nouvelle technique a le potentiel d'augmenter l'accès du patient à un diagnostic de précision, d'améliorer le confort du patient et de réduire les coûts, grâce à des temps d'analyse plus courts, assure Philips.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -0.27% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.93%