Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : réalise l'acquisition de la société Cardiologs information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé ce matin la signature d'un accord pour l'acquisition de Cardiologs, une société de technologie médicale basée en France et axée sur la transformation du diagnostic cardiaque à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie cloud. Cardiologs renforcera encore l'offre de surveillance et de diagnostic cardiaques de Philips avec une technologie logicielle innovante, des services d'analyse et de reporting par électrocardiogramme (ECG). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. ' Offrant de superbes connaissances cliniques, ainsi que des rapports cliniques automatisés, la technologie d'IA de qualité médicale et les scientifiques des données de Cardiologs constitueront un ajout important à notre portefeuille croissant de solutions cardiaques pour les hôpitaux et les établissements ambulatoires ', a déclaré Roy Jakobs, chef d'entreprise des soins connectés chez Philips.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.04% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -8.46%