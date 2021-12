Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: rachète près de 2,5M de ses actions en une semaine information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 12:37









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui qu'au cours de la période du 24 au 30 décembre 2021 inclus, un total de 2 457 547 de ses propres actions ordinaires ont été rachetées, avec un prix d'achat moyen pondéré de 32,44 euros.



Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme de rachat à des fins de réduction de capital, qui a été annoncé le 26 juillet 2021.







Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -1.00% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -25.73%