Philips : programme de réparation des appareils DreamStation

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du rappel de ses appareils respiratoires, Philipsa annoncé aujourd'hui avoir reçu une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour remplacer la mousse anti-bruit des appareils en question, mousses qui présentaient des risques potentiels pour la santé. Plus de la moitié des appareils concernés utilisés dans le monde se trouvent aux États-Unis et 80% appartiennent à la première génération de produits DreamStation, précise Philips. La société prévoit l'échange des mousses dès septembre 2021 et annonce avoir déjà commencé à remplacer certains appareils DreamStation CPAP de première génération concernés aux États-Unis par des appareils DreamStation 2 CPAP. Philips annonce aussi le lancement de programmes de réparation et de remplacement dans d'autres pays d'ici la fin septembre 2021 pour un achèvement dans les 12 mois.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +2.72% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -7.94%