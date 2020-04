Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : production de ventilateurs aux Etats Unis Cercle Finance • 09/04/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Philips et le gouvernement américain collaborent pour accélérer la production de ventilateurs afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Les ventilateurs hospitaliers seront fabriqués dans les sites aux États-Unis. Philips prévoit de doubler sa production d'ici mai 2020 et de quadrupler d'ici le troisième trimestre 2020 pour l'approvisionnement des marchés américain et mondiaux. Philips investira plusieurs dizaines de millions dans ses sites de fabrication de ventilateurs aux États-Unis. ' Nous collaborons activement avec le gouvernement américain pour aider à sauver des vies aux États-Unis et dans le monde ', a déclaré Frans van Houten, DG de Royal Philips. ' Nous nous préparons à livrer 43 000 unités dans les régions les plus critiques des États-Unis au cours des semaines et des mois à venir jusqu'en décembre 2020. '

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +2.82% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -10.12%