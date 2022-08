Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: prochain départ du DG, remplacé par un cadre maison information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi le départ, courant octobre, de son directeur général depuis 2011, Frans van Houten, et son remplacement par Roy Jakobs, l'actuel patron de la branche de santé connectée du groupe.



L'équipementier néerlandais, confronté depuis plusieurs mois à des problèmes concernant la sécurité de ses appareils respiratoires aux Etats-Unis, indique dans un communiqué que Roy Jakobs prendra ses fonctions le 15 octobre prochain.



'Le conseil de surveillance et l'actuel directeur général Frans van Houten ont convenu d'un commun accord que la perspective de l'arrivée à échéance de son troisième mandat constituait le bon moment pour un changement de direction', explique le groupe dans un communiqué.



Philips précise que la promotion de Roy Jakobs a été votée à l'unanimité par son conseil suite à l'examen des candidatures de plusieurs candidats, en interne comme en externe.



Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 20 septembre afin de faire ratifier sa nomination par les actionnaires.



Arrivé au sein du groupe en 2010 après avoir débuté sa carrière chez Shell puis Reed Elsevier, Roy Jakobs avait été nommé en 2018 à la tête de la division de produits de santé personnelle de Philips, qu'il avait fait renouer avec la croissance.



Frans van Houten conservera un rôle de consultant jusqu'en avril 2023.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Philips progressait de 1,6% après cette annonce, contre un gain de 0,2% pour l'indice AEX.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +1.79% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%