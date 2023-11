Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: plusieurs nouveautés au congrès de la RSNA information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Philips a dévoilé lundi à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société de radiologie nord-américaine (RSNA) toute une série de nouveautés faisant la part belle à l'intelligence artificielle (IA).



L'équipementier néerlandais pour le secteur de la santé - qui rappelle que 45% des radiologues présentent aujourd'hui des symptômes de burnout - a notamment levé le voile sur ses tous derniers systèmes d'échographie Epiq et Affiniti.



Le groupe a également présenté une première IRM à fonctionner sans hélium, ce qui devrait permettre moins de risques de pannes potentiellement longues et coûteuses et la fin de la dépendance vis-à-vis d'une matière première dont la disponibilité est imprévisible.



Philips a également annoncé l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées au 'cloud' et à l'IA pour sa plate-forme d'imagerie HealthSuite et sa solution de partage d'images médicales Philips Vue PACS.



Doivent également être mis en lumière au RSNA les derniers modèles de sa gamme d'équipements de radiothérapie haut de gamme, les Philips Radiography 7000 M et Radiography 7300 C.





