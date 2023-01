Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Philips dévisse de plus de 4% à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' chez UBS avec un objectif de cours ajusté de 13,4 à 13,2 euros sur le titre du groupe d'électronique médicale.



'La surperformance récente du cours de Bourse semble exagérée après une analyse plus poussée des tests et des révisions des résultats', explique le broker, qui considère donc le rapport risque/rendement du dossier comme 'défavorable'.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -5.33% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%