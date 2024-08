Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: plan de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Philips annonce son intention de racheter pour jusqu'à 125 millions d'euros de ses propres actions (soit environ 4,8 millions de titres au cours actuel), en vue de couvrir certaines de ses obligations liées à des plans d'intéressement à long terme.



Ces rachats seront réalisés par une institution financière à travers une combinaison de transactions à termes -dont Philips devrait prendre livraison en 2026- et d'achats sur le marché libre -qui seront exécutés par un intermédiaire au troisième trimestre 2024.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 25,43 EUR Euronext Amsterdam -2,57%