Philips: partenariat stratégique avec un hôpital finlandais

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans avec le centre hospitalier universitaire d'Oulu, dans le nord de la Finlande, auquel le groupe va fournir des équipements de thérapie guidée par l'imagerie.



Aux termes de l'accord, Philips a prévu de livrer à l'établissement de santé 11 systèmes de cardiologie et de radiologie interventionnelles, qui seront tous équipés de sa plateforme d'imagerie pour procédures Azurion FlexArm.



Cette technologie, associée notamment à des outils de visualisation en 3D et de guidage des machines, doit permettre la conduite d'opérations de chirurgie mini-invasive dans des domaines tels que la neurologie ou l'oncologie.



Le CHU d'Oulu s'est donné comme objectif, dans le cadre de sa dernière feuille de route, de devenir 'l'hôpital le plus intelligent au monde'.



Le partenariat conclu avec Philips pourra être reconduit pour 10 années supplémentaires.





