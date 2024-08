Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: partenariat renouvelé avec un hôpital aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi le renouvellement de son partenariat stratégique de long terme avec le centre hospitalier d'Isala, située dans la ville de Zwolle au centre des Pays-Bas.



L'équipementier de santé néerlandais souligne que l'accord - conclu pour une durée de cinq ans avec une option portant sur cinq ans supplémentaires - va porter sur la modernisation des appareils de radiologie et de cardiologie de l'établissement.



Le groupe précise qu'il prévoit de remplacer les systèmes d'IRM et de scanner d'Isala sur une période devant s'échelonner sur plusieurs années avec un bon rapport coût-efficacité et dans une logique de durabilité, notamment en utilisant notamment ses technologies en matières d'analyse de données et d'IA.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 25,81 EUR Euronext Amsterdam -0,96%