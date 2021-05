Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : partenariat renouvelé avec la fondation MacArthur Cercle Finance • 06/05/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Philips annonce aujourd'hui le renouvellement de son partenariat stratégique avec la Fondation Ellen MacArthur pour trois années supplémentaires. Philips avait rejoint le réseau de la Fondation Ellen MacArthur dans le cadre de son engagement à conduire activement la transition vers une économie circulaire. Le partenariat renouvelé se concentrera d'ailleurs sur la thématique de la conception circulaire et sur les mesures de l'économie circulaire. Philips a récemment annoncé que 15% de son chiffre d'affaires était réalisé via l'économie circulaire, conformément à l'objectif fixé dans le programme 2016-2020 'Healthy people, Sustainable planet '. Dans ses engagements ESG 2025, la société ambitionne de générer 25% de son activité via l'économie circulaire.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.50% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.93%