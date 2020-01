Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : partenariat pour la santé au Congo-Brazzaville Cercle Finance • 17/01/2020 à 13:31









(CercleFinance.com) - Philips annonce un partenariat majeur avec le Ministère de la Santé du Congo-Brazzaville et l'United Nations Population Fund (UNFPA) pour réduire de moitié les taux de mortalité des mères et de nouveaux nés sur les sites de santé du pays durant les cinq prochaines années. Le groupe néerlandais de technologies pour la santé précise que leur programme à grande échelle doit toucher plus de 500.000 femmes et 70.000 nouveaux nés, améliorant leurs accès à des soins maternels et infantiles abordables et de haute qualité.

