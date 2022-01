Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: partenariat de 10 ans avec un hôpital allemand information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Philips annonce la signature d'un partenariat stratégique de 10 ans avec l'hôpital universitaire de Brandebourg-sur-la-Havel (Brandebourg, Allemagne) afin de 'renouveler et étendre les options de diagnostic et de thérapie de l'hôpital grâce à la livraison de solutions technologiques avancées'.



L'accord d'environ 18 millions d'euros comprend la fourniture de solutions d'imagerie diagnostique (échographie, Imagerie par résonance magnétique, radiographie mobile) ainsi que des suites de thérapie guidées par l'image et des solutions de surveillance des patients.



'La coopération à long terme fournira à l'hôpital universitaire de Brandebourg-sur-la-Havel une flexibilité optimale et une approche basée sur les besoins en matière de sélection et de financement des technologies', souligne Philips.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -1.03% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -30.63%