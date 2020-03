Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : partenariat avec Paracelsus Clinics Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Philips annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Paracelsus Clinics pour les huit prochaines années, centré sur la modernisation continue des systèmes d'imagerie médicale de ce groupe hospitalier allemand. 'Sur la base des besoins en évolution de l'hôpital, le partenariat offrira de solutions qui maximiseront la disponibilité des systèmes d'imagerie et standardiseront l'activité des équipements', explique le groupe néerlandais d'électronique médicale. L'un des projets phares prévus par Paracelsus et Philips comprend l'installation de la suite IntelliSpace Discovery à la clinique Elena de Kassel, l'une des premières en Allemagne pour le traitement de la maladie de Parkinson et des troubles associés.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.81% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -1.40%