Philips : partenariat avec Merck pour la fertilité

(CercleFinance.com) - Philips annonce un partenariat pluriannuel avec le groupe de santé américain Merck pour développer des solutions numériques destinées à proposer de traitements personnalisés des problèmes de fertilité et ainsi améliorer les chances de conception. Ce partenariat se fondera sur l'expertise du groupe d'électronique médicale néerlandais en suivi maternel et foetal, ainsi que ses applications d'engagement de consommateurs, ses solutions ultrasons et ses plateformes cloud et intelligence artificielle.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +1.25% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +10.27%