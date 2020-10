Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : partenariat avec le Marienhospital Stuttgart Cercle Finance • 21/10/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le groupe de technologies médicales Philips annonce la signature avec le Marienhospital Stuttgart, en Allemagne, d'un accord de partenariat stratégique de 10 ans pour 'étendre une médecine de classe mondiale dans l'hôpital et fournir des soins intégrés aux patients'. Le projet comprendra le renouvellement et le développement en cours de l'équipement d'imagerie diagnostique et des systèmes informatiques associés, la numérisation du département pathologie, et le renforcement des capacités de médecine d'urgence.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -2.44% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%