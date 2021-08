Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : partenariat avec la plateforme Bento aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec Bento, une application qui permet aux Américains de réaliser des économies sur leurs frais dentaires. Aux termes de l'accord, les dentistes membres du programme Bento pourront désormais proposer des produits Philips tels que les brosses à dents électriques Sonicare ou le gel de blanchiment des dents Zoom! lors de la création de plans d'abonnement Bento à leurs adhérents. La plateforme Bento permet à ses utilisateurs de bénéficier de tarifs pré-négociés et transparents au sein de plus de 336.000 cabinets dentaires aux Etats-Unis.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +2.23% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -7.94%