Philips : partenariat avec Cognizant dans la santé numérique

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec l'américain Cognizant en vue du lancement de nouvelles solutions de santé numériques. Dans le cadre de l'accord, Cognizant sera chargé de concevoir de nouveaux types d'applications 'customisables' et basées sur l'analyse avancée des données pour la plateforme Philips HealthSuite. Déployée sur Amazon Web Services, cette plateforme numérique qui opère avec une centaines de familles de matériel médical stocke déjà 145 milliards de clichés médicaux en mode 'cloud'.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -3.07% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.93%