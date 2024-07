Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: nouvelle responsable pour la Grande Chine information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Philips fait part de la nomination de Ling Liu comme responsable (chief region leader) pour la Grande Chine, avec prise d'effet immédiate. A ce titre, elle intègre le comité exécutif du groupe néerlandais de technologies médicales.



Ling Liu succède à Andy Ho, qui a décidé de prendre sa retraite et avec qui elle travaillera pour assurer une transition en douceur. Le plus récemment, elle était chief commercial officer pour la Grande Chine, après avoir exercé des fonctions en Amérique du Nord.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 23,55 EUR Euronext Amsterdam +0,17%