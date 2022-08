Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: Moody's abaisse sa perspective à 'négative' information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir abaissé la perspective associée à la dette de Philips de 'stable' à 'négative', tout en maintenant sa note 'Baa1'.



Moody's explique dans un communiqué que sa décision reflète le risque que le profil de crédit de l'équipementier de santé néerlandais reste déprimé pendant une période 'prolongée' en cas de difficultés à honorer son carnet de commandes, à renouer avec la croissance de ses ventes ou à améliorer ses marges.



L'agence d'évaluation financière dit aussi s'inquiéter de la possibilité de frais financiers additionnels liés au programme de rappel de ses appareils respiratoires défectueux, notamment en cas de poursuites judiciaires de la part d'éventuels plaignants.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -0.19% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%