Philips: mise en garde sur les masques d'apnée du sommeil information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 11:36









(CercleFinance.com) - Philips a mis en garde mercredi les utilisateurs de ses masques pour le traitement de l'apnée du sommeil, expliquant que ceux-ci présentaient un éventuel risque pour la santé du fait de la présence de clips magnétiques.



Le groupe néerlandais spécialisé dans les équipements médicaux et les produits de santé recommande aux patients implantés de cesser l'utilisation de ces dispositifs en cas de contre-indication avec leur appareil médical.



L'équipementier conseille aux individus équipés d'un pacemaker ou de stents métalliques, entre autres, de se rapprocher de leur médecin afin d'obtenir un masque n'utilisant pas de fixations magnétiques.



Philips, qui indique avoir écoulé plus de 17 millions de ces masques, dit n'avoir eu connaissance que de 14 incidents à cette date.



Cotée sur Euronext Amsterdam, l'action Philips cédait 1% suite à ces informations.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -0.91% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%