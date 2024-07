Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: marge d'EBITA ajusté accrue au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Philips publie, au titre de son deuxième trimestre 2024, une marge d'EBITA ajusté en amélioration d'un point à 11,1%, mais un free cash-flow négatif de 64 millions d'euros sous l'effet des paiements liés au règlement du litige Respironics aux Etats-Unis.



A 4,5 milliards, les ventes du groupe néerlandais de technologies médicales ont augmenté de 2% en comparable, un déclin en Chine ayant été compensé par la vigueur d'autres marchés, tandis que ses prises de commandes se sont accrues de 9% en comparable.



Tout en reconnaissant que les incertitudes demeurent, Philips reste confiant dans son plan 2025 et confirme ses objectifs 2024 d'une croissance de 3-5% de ses ventes comparables, d'une marge d'EBITA ajusté de 11-11,5% et d'un free cash-flow de 0,9-1,1 milliard.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 23,74 EUR Euronext Amsterdam 0,00%