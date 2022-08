Philips: les signalements à la FDA s'accumulent information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 12:30

(CercleFinance.com) - La FDA américaine a annoncé hier soir avoir reçu au cours des trois derniers mois plus de 48.000 signalements supplémentaires liés à des problèmes consécutifs à l'utilisation des appareils d'assistance respiratoire et d'aide au sommeil commercialisés par Philips.



Ces plaintes, reçues entre le 1er mai et le 31 juillet, font notamment état de quatre décès potentiellement associés à la dégradation de la mousse utilisée dans la fabrication de ces appareils, susceptible d'être ingérées ou inhalées par les utilisateurs.



Entre avril 2021 et fin avril 2022, la FDA avait déjà rapporté plus de 21.000 signalements, dont 124 décès suspects, ce qui porte le nombre total de dossiers déposés à plus de 69.000.



Dans son avis publié hier, l'autorité sanitaire fait état de nombreuses complications, allant de cas de cancer à des pneumonies en passant par de l'asthme, des maux de tête et une difficulté à respirer.