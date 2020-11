Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : les objectifs 2021-2025 sont précisés Cercle Finance • 06/11/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Philips a détaillé vendredi à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs et les analystes les objectifs stratégiques et la trajectoire de croissance qu'il s'est fixé pour la période 2021-2025. Le groupe néerlandais, désormais recentré sur les métiers de la santé, dit vouloir accélérer la croissance de ses ventes, tout en améliorant ses marges bénéficiaires. A périmètre comparable, la croissance annuelle de l'activité devrait ainsi se situer dans une moyenne allant de 5% à 6% sur la période, avec une marge opérationnelle ajustée (Ebitda) attendue entre 15% et 20% (non inclus). 'Notre transformation nous a menés vers un profil de croissance et de rentabilité qui s'est amélioré de façon structurelle', a expliqué le directeur général Frans van Houten. Philips estime par ailleurs que ses gains de productivité devraient lui permettre de réaliser des économies d'environ deux milliards d'euros à horizon 2025. Toutes ces projections étaient accueillies sans grand enthousiasme en Bourse, le titre accusant un repli de l'ordre de 1,3% vendredi matin sur Euronext Amsterdam.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -0.61% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%