Philips: les derniers systèmes IRM autorisés aux USA information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 14:14









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé lundi l'agrément de sa dernière génération de systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) par les autorités américaines de santé (FDA).



Le spécialiste néerlandais des équipements médicaux indique que la FDA a accordé à sa gamme MR 7700 la certification 510(k) autorisant sa commercialisation sur le marché américain.



Equipée de toute une série de fonctionnalités d'intelligence artificielle, la ligne MR 7700 améliore le rapport signal-bruit de 35%, tout en réduisant de 35% la durée de scan.





