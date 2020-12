Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : le titre gagne 2% après l'offre sur BioTelemetry Cercle Finance • 18/12/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de plus de 2% après avoir annoncé le lancement d'une offre sur la société américaine BioTelemetry. Cette société est spécialisée dans le diagnostic et la surveillance des troubles du rythme cardiaque (85% du chiffre d'affaires). Philips lance une offre sur BioTelemetry à 72 $ par action soit une prime de 16,5% par rapport au dernier cours (le titre est en hausse de 33% depuis le début de l'année). ' Le groupe estime que BioTelemetry devrait être capable de générer une croissance à 2 chiffres de son activité dans les prochaines années et une marge d'EBITA supérieure à 20% en 2025 ' indique Oddo. ' Les multiples en 1ère approche semblent élevés et l'acquisition sera neutre sur les BPA 2021. Le potentiel de croissance nous semble en revanche attractif ' rajoute l'analyste. Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 45 E.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +1.74% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +10.27%