Philips : le titre décroche après un revers aux USA

(CercleFinance.com) - Philips chute lourdement ce lundi à la Bourse d'Amsterdam suite à la décision de l'autorité sanitaire américaine de demander de nouvelles expertises concernant ses systèmes de ventilation, qui font déjà l'objet d'un rappel. Vers 14h00, l'action du spécialiste néerlandais des équipements de santé chutait de 10,1%, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice AEX. Après une inspection conduite la semaine passée sur le site américain de sa filiale Philips Respironics, la FDA a décidé d'adresser au groupe un formulaire dit '483' suite à la constatation de certains problèmes sur le site. Les observations de l'agence concernent l'utilisation d'une mousse à base de silicone qui a échoué à un test de sécurité pour la libération de certains produits chimiques polluants, dénommés composés organiques volatils (COV). La FDA a demandé à Philips de retenir les services d'un laboratoire indépendant afin d'effectuer des tests supplémentaires et de déterminer, le cas échéant, les risques potentiels de sécurité posés par ces produits. Dans ses observations, la FDA évoque par ailleurs le rappel de plus de 15 millions d'appareils de sommeil et d'assistance respiratoire à domicile, alors que les analystes s'attendaient au rappel de trois à quatre millions de dispositifs. Pour mémoire, Philips avait lancé en juin dernier un rappel sur certains appareils de ventilation mécanique en raison de risques potentiels pour la santé liés au composant de mousse d'insonorisation.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -10.08% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -8.46%