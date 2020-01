Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : le titre chute, va céder l'activité électroménager Cercle Finance • 28/01/2020 à 13:04









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 4% alors que le groupe a annoncé vouloir examiner les options pour son entreprise d'électroménagers. Le groupe va créer une structure juridique distincte pour cette activité qui devrait être achevé dans 12 à 18 mois. L'activité Électroménagers a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2019. ' Nous avons considérablement amélioré la performance de l'activité Appareils électroménagers au fil des ans, ce qui a apporté une contribution très importante à Philips, mais cette activité n'est pas un choix stratégique pour notre avenir en tant que leader des technologies de la santé ', a déclaré Frans van Houten, DG de Philips. ' Nous nous engageons également à assurer une transition sans heurt de l'activité Electroménager pour nos employés, partenaires et clients ', a ajouté Frans van Houten.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.80% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +5.19%