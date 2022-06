Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: le titre chute de 8%, un analyste passe à la vente information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -8% alors qu'UBS a abaissé son conseil sur le titre. UBS a annoncé jeudi avoir dégradé son conseil sur Philips, qu'il ramène à 'vendre' contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours réduit de 26 à 18 euros.



Dans une note de recherche, le courtier évoque un profil risque/rendement orienté défavorablement du fait du rappel des appareils pour le sommeil et les soins respiratoires du groupe néerlandais, qui pourraient selon lui faire l'objet d'un nombre grandissant de plaintes.



Face à la complexité du dossier, UBS dit ne plus s'attendre à une résolution du litige en 2023, ce qui signifie que les décisions en suspens de la FDA et du Département de la Justice devraient continuer de peser sur la valeur.



Et même si le cours de Bourse a chuté près de 40% depuis le début de l'année, le broker rappelle que le secteur a perdu 34% dans l'intervalle, ce qui relative sa contre-performance.



UBS - qui déclare redouter de nouvelles révisions à la baisse des estimations du consensus ainsi que la survenue de catalyseurs négatifs susceptibles de provoquer une sous-performance du titre - préfère en conséquence dégrader sa recommandation à la vente.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -9.71% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%