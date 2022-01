Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: le titre chute, avertissement lié aux pénuries information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Philips chute lourdement mercredi à la Bourse d'Amsterdam après avoir averti que les problèmes d'approvisionnement auraient un impact sur ses résultats de quatrième trimestre et pour l'exercice 2021.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé dit désormais s'attendre à un chiffre d'affaires trimestriel de l'ordre de 4,9 milliards d'euros, soit 350 millions d'euros de moins que son objectif précédent.



Le groupe explique que cette contre-performance est due à l'intensification des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial, non seulement en ce qui concerne les composants électroniques mais aussi les capacités de transport.



Son résultat opérationnel ajusté (EBITA) devrait quant à lui ressortir autour de 650 millions d'euros sur le quatrième trimestre.



En conséquence, son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 est désormais attendu autour de 17,2 milliards d'euros, soit un repli de 1% par rapport à 2020, pour un résultat opérationnel ajusté (EBITA) qui devrait ressortir autour de 2,1 milliards d'euros.



Autre mauvaise surprise, les charges liées aux restructurations et aux acquisitions devraient s'établir à 420 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 315 millions d'euros prévus jusqu'ici, une révision à la hausse que Philips justifie par le rappel d'appareils respiratoires aux Etats-Unis.



Pour le reste, le groupe basé à Amsterdam fait part d'un 'bon' niveau de demande et d'un carnet de commandes record, ce qui n'empêchait pas le titre de sombrer de plus de 10% mercredi dans les premiers échanges.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -14.22% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -19.04%