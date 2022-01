Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: le début d'année s'annonce encore difficile information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Philips a dévoilé lundi des résultats trimestriels sans surprise et déclaré s'attendre à un début d'année difficile, notamment en raison des problèmes récurrents rencontrés au niveau de sa branche d'assistance respiratoire.



Le groupe néerlandais annonce avoir réalisé sur les trois derniers mois de 2021 un bénéfice opérationnel ajusté (Ebita) de 647 millions d'euros, en net repli par rapport aux 995 millions enregistrés sur la période correspondante de l'année précédente.



Exprimé en données comparables, le chiffre d'affaires de 4ème trimestre s'est replié de 10% à 4,9 milliards d'euros.



Philips avait émis il y a deux semaines un avertissement sur ses résultats, invoquant l'impact sur ses comptes des problèmes d'approvisionnement actuels.



Les comptes du quatrième trimestre incluent par ailleurs 220 millions d'euros de charges exceptionnelles liées au rappel d'appareils respiratoires aux Etats-Unis.



En raison de ces difficultés, l'équipementier pour le secteur de la santé s'attend à démarrer l'année sur un repli de ses ventes à périmètre comparable, suivi d'un solide rebond de l'activité au second semestre.



Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Amsterdam dit viser une croissance de ses ventes à périmètre comparable située entre 3% et 5%, accompagnée d'une amélioration de 40 à 90 points de base de sa marge opérationnelle ajustée (Ebita).



Suite à cette publication globalement conforme aux attentes, l'action Philips reculait de 0,6% lundi matin dans les premiers échanges.





