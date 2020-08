Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : lancement de la Virtual Care Station Cercle Finance • 11/08/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le groupe Philips annonce ce jour le lancement de la Virtual Care Station, un 'hub' de télésanté qui offre des services de soins virtuels dans des emplacements pratiques tels que des magasins de détail, des bibliothèques , mairies et universités. 'La solution basée sur des pods connecte les réseaux de prestataires et d'assurance, permettant aux prestataires de soins de santé et aux patients d'avoir un choix de soins local et communautaire', détaille le groupe. La Virtual Care Station est basé sur une technologie développée pour le programme ATLAS (Accessing Telehealth through Local Area Stations), qui a été créé pour répondre aux besoins de santé des vétérans américains.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.94% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +5.29%