Philips : lancement d'une solution 'santé' aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Philips annonce aujourd'hui le lancement aux États-Unis d'une nouvelle suite informatique de soins d'urgence, qui s'adresse spécifiquement aux secouristes et aux médecins des hôpitaux. Le nouveau tableau de bord en ligne proposé par Philips permet aux équipes d'urgence de transmettre des données cliniques à des spécialistes à distance, permettant aux équipes des hôpitaux d'examiner les signes vitaux d'un patient.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +2.13% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -7.48%