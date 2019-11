Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : lancement d'IntelliSpace Cognition aux Etats-Unis Cercle Finance • 12/11/2019 à 15:17









(CercleFinance.com) - Philips annonce le lancement commercial aux Etats-Unis de sa nouvelle plateforme d'évaluation cognitive IntelliSpace Cognition, s'appuyant sur l'intelligence artificielle et sur HealthSuite Digital Platform. 'IntelliSpace Cognition automatise et renforce des tests neuropsychologiques biens établis, offrant de nouveaux aperçus aux cliniciens traitant des patients atteints de troubles neurologiques débilitants', explique le Néerlandais. 'Il apporte un accès direct à des informations détaillées sur la cognition d'un patient tout en proposant des données longitudinales quantitatives pour aider à évaluer la progression d'une maladie et l'efficacité d'un traitement', poursuit-il.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.11% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -4.06%