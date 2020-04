Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : la FDA lève l'injonction sur les défibrillateurs Cercle Finance • 24/04/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Philips va reprendre la fabrication et l'expédition de ses défibrillateurs aux États-Unis, alors que la Food and Drug Administration (FDA) a levé une injonction interdisant ces activités. Philips devait auparavant suspendre la fabrication et la distribution de ses défibrillateurs à partir d'installations spécifiques aux États-Unis en attendant l'inspection et la certification de la FDA. Au milieu de la crise de Covid-19, Philips a déclaré avoir réussi à améliorer les processus de conformité réglementaire dans son activité de soins d'urgence et de réanimation (ECR).

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.05% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -3.61%