Philips : Indra Nooyi rejoint le conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Indra Nooyi, l'ancienne présidente et directrice générale de PepsiCo, a été nommée lundi au conseil de surveillance de Philips. Agée de 65 ans et de nationalité américaine, Nooyi a été à la tête du groupe agroalimentaire américain entre 2006 et 2019, après des passages chez ABB, Motorola et au Boston Consulting Group. Sa nomination doit encore être ratifiée par les actionnaires du groupe au cours de la prochaine assemblée générale, prévue en mai 2021. Le spécialiste néerlandais des équipements de santé a également annoncé lundi avoir bouclé un projet d'imagerie médicale pour le compte de la région du Danemark du Sud. Le projet consistait à regrouper, stocker, récupérer et visualiser sous une interface unique les images cliniques réalisées sur tous les sites de son système de santé et de les rendre accessibles aux 5000 médecins que compte la région.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.97% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%