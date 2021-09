Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : gagne 1%, nouveau conseil d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% alors que Jefferies initie une couverture sur le titre. L'analyste annonce une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 55 euros, déclarant percevoir un rapport risque-rendement favorable sur le titre du fournisseur néerlandais d'équipements médicaux. 'Les fondamentaux sectoriels attrayants combinés à des barrières à l'entrée élevées soutiennent notre prévision d'un taux de croissance annuel moyen de 5% des revenus. Avec un mix positif, cela conduit à une croissance du BPA ajusté de 8,7%', explique le broker. Si Philips a subi une destruction de valeur d'environ 10 milliards d'euros depuis le rappel de produits du 21 avril, Jefferies estime qu'aucune valeur ne semble désormais reconnue à l'ensemble de l'activité soins connectés, ce qui lui paraît trop sévère.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -2.05% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -7.94%