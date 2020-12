Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : financé pour améliorer la détection de la Covid Cercle Finance • 22/12/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Royal Philips et BioIntelliSense vont recevoir un financement de près de 2,8 millions de dollars du Département américain de la Défense pour développer un dispositif de détection des symptômes de la Covid-19. Ce financement est destiné à accélérer l'utilisation de diagnostics portables destinés à l'armée grâce à l'identification précoce des cas de Covid-19 pré-symptomatiques via le dispositif BioSticker de BioIntelliSense. La capture des données sur les signes vitaux, la biométrie physiologique et les événements symptomatiques de BioIntelliSense pourrait alors être intégrée aux offres de surveillance à distance des patients de Philips, indiquent les deux entreprises. Philips détient une participation minoritaire dans BioIntelliSense depuis 2020.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +1.85% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +10.27%