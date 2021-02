Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : Feike Sijbesma nouveau président du conseil Cercle Finance • 23/02/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi avoir choisi Feike Sijbesma pour succéder à Jeroen van der Veer en tant que président du conseil de surveillance. Feike Sijbesma, un ancien cadre dirigeant du groupe de chimie DSM âgé de 61 ans, avait rejoint le conseil du spécialiste néerlandais des technologies de la santé l'an dernier et pris le poste de vice-président. Il succédera, dans la foulée de l'assemblée générale du mois de mai prochain, à Jeroen van der Veer, contraint de céder sa place après avoir exercé trois mandats de président consécutifs depuis son arrivée au conseil en 2009. Philips a annoncé par ailleurs avoir nommé Paul Stoffels, un cadre belge de 58 ans actuellement directeur médical chez Johnson & Johnson, en tant que prochain vice-président du conseil.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -1.01% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +13.19%