Philips: fait largement mieux qu'attendu au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 09:54

(CercleFinance.com) - Philips a fait état lundi d'un bénéfice de premier trimestre largement supérieur aux attentes, la mise en place d'un modèle opérationnel simplifié et 'plus agile' commençant à porter ses fruits.



Le groupe néerlandais, spécialisé dans le matériel de santé, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un résultat opérationnel ajusté (Ebita) en hausse à 359 millions d'euros, contre 243 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un profit de l'ordre de seulement 200 millions d'euros.



Sa marge d'exploitation s'est améliorée dans le même temps à 8,6%, contre 6,2% sur le premier trimestre 2022.



Le chiffre d'affaires s'est accru à 4,2 milliards d'euros, soit une croissance de 6% à périmètre comparable.



Quant à son flux de trésorerie opérationnel, il s'est monté à +202 millions d'euros, contre -227 millions d'euros un an auparavant.



Roy Jakobs, son directeur général, s'est dit 'encouragé' par ce 'solide début d'exercice', qu'il attribue à l'amélioration des conditions d'approvisionnement et à la mise en oeuvre d'un nouveau modèle d'entreprise.



Le groupe dit avoir supprimé 5400 des 10.000 postes qu'il compte éliminer dans le cadre de son programme de réduction des coûts.



Les comptes restent cependant grevés par le litige portant sur ses appareils respiratoires commercialisés aux Etats-Unis, un dossier qui s'est soldé par une nouvelle provision de 575 millions d'euros au cours du trimestre.



Philips, qui dit faire de la résolution du dossier 'sa plus haute priorité', s'est malgré tout montré confiant quant à ses perspectives pour l'exercide 2023.



Ces annonces faisaient fait grimper l'action de 11,9% dans des volumes soutenus de 29 millions de titres lundi matin, de loin en tête des plus fortes hausses de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam.



Le titre revient ainsi à son meilleur niveau depuis août dernier.