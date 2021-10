Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : en léger repli avec des perspectives ternes information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Philips recule de 1% en début de séance à Amsterdam, pénalisé par des perspectives ternes pour la fin de l'année en raison de l'incertitude persistante liée à la Covid-19 et aux perturbations dans les chaines d'approvisionnement. Le fournisseur de technologies médicales anticipe désormais une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' de ses ventes en données comparables, ainsi qu'une 'amélioration modeste' de sa marge d'EBITA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours. Par comparaison, le groupe néerlandais affichait il y a trois mois les objectifs d'une amélioration de 60 points de base de sa marge d'EBITA ajusté, ainsi que d'une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 5%. Sur le troisième trimestre 2021, il a vu sa marge d'EBITA ajusté se contracter de 3,2 points en comparaison annuelle, à 12,3%, pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros, en baisse de 7,6% en comparable du fait des difficultés logistiques et d'un rappel majeur de produits.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -1.08% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -8.46%