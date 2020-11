Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : données de sécurité positives pour Stellarex Cercle Finance • 09/11/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Philips indique que selon des données à quatre ans sur des patients traités avec son ballon d'angioplastie Stellarex, ce dernier n'a démontré aucun problème de sécurité par rapport au traitement avec une angioplastie percutanée, le standard de soin actuel. Le groupe néerlandais de technologies médicales précise qu'aucune différence significative en termes de survie n'a été observée entre les deux traitements, avec des taux de 85,7% avec Stellarex et de 85,6% avec l'angioplastie percutanée.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +4.48% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +4.90%