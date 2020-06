Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : dividende en actions approuvé en AG Cercle Finance • 26/06/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Philips annonce que son assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé la distribution, uniquement sous forme d'actions, d'un dividende de 0,85 euro par action ordinaire au titre de son exercice 2019. Le groupe néerlandais de technologies médicales précise que la date de détachement de ce dividende en actions est fixée au 30 juin. Il sera mis en paiement à partir du 7 juillet, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 1er juillet.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +1.78% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +1.71%